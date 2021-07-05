إخلاء ركاب رحلة طيران الخليج المتجهة من البحرين للكويت.. حادث عارض

قالت شركة طيران الخليج، إن رحلتها رقم GF215 المتجهة من البحرين إلى الكويت تعرضت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وأوضحت الشركة في بيان على حسابها بموقع تويتر اليوم الإثنين: "نؤكد أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار".

وأضافت الشركة ـ الناقل الوطني لمملكة البحرين -: "نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

ومطلع العام الجاري أعلنت الشركة، عن أنها تجري محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل بعض تسليمات الطائرات، في ظل تراجع حركة السفر العالمية بسبب الجائحة.

وأرجأت شركات الطيران في أنحاء العالم تسليمات وألغت طلبيات شراء، متوقعة تعافيا يستغرق سنوات من تداعيات الجائحة التي عصفت بالطلب العالمي على السفر.

وتتوقع طيران الخليج تأجيل تسلم طائرات إيرباص إيه 320-نيو إلى 2022، وإن كانت تأمل في تسلم ثلاث طائرات على الأقل من النسخة الأكبر إيه 321 نيو هذا العام.

كانت شركة الطيران ألغت العام الماضي عددا لم تكشف عنه من الوظائف وتلقت، بحسب نشرة سندات حكومية، 36 مليون دينار (95.6 مليون دولار) من مالكها الحكومي.