"شركاء الحكم" بالسودان يوصي بإعفاء الولاة مطلع أغسطس

أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني، بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراَ من الأول من أغسطس/أب المقبل.

وبحث المجلس خلال اجتماع عقده بالقصر الرئاسي، الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة، عدداً من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في البلاد.



وقال عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراَ من الأول من أغسطس/آب المقبل، وتعيين الولاة الجدد يوم 5 من نفس الشهر".

وأوضح أن مجلس الشركاء شكل لجنة برئاسة كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في 17 أغسطس/آب المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

وقال الصافي إن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها والتي ستبدأ من الآن".

وأكد حيدر الصافي اهتمام مجلس شركاء الفترة الانتقالية بقضية شرق السودان على المستوى السياسي والأمني والمستويات الأخرى.

ويمثل إعفاء ولاة الولايات وتعيين آخر، واحد من نصوص اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والجبهة الثورية في العاصمة جوبا في 3 أكتوبر الماضي.

ويختص مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي تشكل بموجب اتفاقية جوبا أيضا، بفض التنازعات التي قد تنشأ بين أطراف الحكم وتقديم المشورة والحلول لمجمل قضايا الانتقال.