موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. أزمة" العادم" وخطة السعودية

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض رسوم إضافية، على شركات الطيران، بسبب التلوث الصادر عن طائراتها،العادم.
قالت شركة طيران الخليج، إن رحلتها رقم GF215 المتجهة من البحرين إلى الكويت تعرضت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.
طرحت"طيران الإمارات"، وسيلة دفع جديدة قائمة على الحساب لشراء تذاكر الطيران، لتكون أول ناقلة في العالم تطرح هذا الحل الجديد للعملاء.
تستهدف السعودية، مضاعفة عدد الركاب الذين يسافرون عبر مطارات المملكة إلى أكثر من 3 أضعاف بحلول 2030.
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