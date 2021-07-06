تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 6 يوليو 2021، خلال مستهل التعاملات بالبنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول من 2021، من 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

سعر اليورو في مصر

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.54 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.53 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.61 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر لليورو عند 18.48 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ اليورو، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وبدأ أصحاب المعاشات في مصر، صرف معاشات شهر يوليو/ تموز الجاري، بزيادة 13%.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات، والمعاشات، في بداية السنة المالية الجديدة، التي توافق بدايتها اليوم 1 يوليو/ تموز.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير/كانون الثاني 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام.

وتصرف هذه الزيادات لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنه، وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة في المعاشات 31 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية المصري.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.630 جنيه للشراء و 15.728 جنيه للبيع، وهذا لليوم الثالث على التوالي.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي،، ثابتا عن نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.