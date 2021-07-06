سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

واصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وتصدرت مصر دول القارة كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بإجمالي 5.9 مليار دولار.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، مستقرا عند نحو 15.630 جنيه للشراء و15.728 جنيه للبيع، وهذا لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا منها، مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعقاري المصري العربي، وبنك HSBC، وكريدي أجريكول، والاستثمار العربي، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

قفزة للاستثمار المباشر والتحويلات

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5%، إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

ولليوم الثاني على التوالي، استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

بينما بقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي،، ثابتا عن نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.