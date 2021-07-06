العنف والهجرة.. لماذا حجب "تويتر" سياسيا ألمانيا؟

حجب موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الثلاثاء، حساب الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، بسبب انتهاك قواعده.

ويتعلق الأمر بالأساس بتغريدة كتبها السياسي الألماني جيرهارد بابكي على موقع "تويتر" تعليقا على مقال إحصائي نشرته صحيفة بيلد الألمانية ويظهر زيادة كبيرة في حوادث العنف التي يرتكبها مهاجرون.



وكتب بابكي، عبر تويتر،: "الأرقام التي قدمتها" بيلد "اليوم واضحة.. ربط العنف بالمهاجرين ليس من اختراع المتطرفين اليمينيين الأشرار ، لكنها حقيقة وحشية".

وعلى الفور حجب تويتر حساب بابكي، بسبب "انتهاك قواعد المواقع بشأن الحض على الكراهية".

ورفض السياسي الألماني هذا التصرف، وقرر اتخاذ الإجراءات القضائية ضد موقع تويتر.

وقال البرلماني البارز "بالطبع، يجب محاربة الكراهية والتشهير في كل مكان - بما في ذلك على الإنترنت".

وأضاف ""لكن لا يمكن أن يتم قمع الحقائق غير السارة لمجرد أن البعض لا يريدون سماعها".

ومضى قائلا "الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بحرية التعبير في ألمانيا. إذا لم يعد مسموحًا لك بالاستشهاد بدراسات مهمة أجرتها بيلد ، فمن الواضح أننا نسير على طريق خاطئ بشكل خطير ".

وتناول التقرير الذي نشرته بيلد وعلق عليه بابكي على تويتر، إحصاءات الشرطة الألمانية التي تظهر نسبة المشتبه بهم "غير الألمان"، والجناة في جرائم العنف والقتل والقتل غير العمد والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ووصف بابكي هذه الإحصاءات في تغريدته بأنها "واقع وحشي".