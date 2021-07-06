بالسلاح العتيق.. الجدات يقاومن إرهاب الحوثي

أدركت الجدة اليمنية "جميلة" خطر إرهاب مليشيا الحوثي فحملت سلاحها "الجرماني" القديم لتدافع عن قريتها.
وتشارك المسنة "جميلة" بشكل "رمزي" في قتال الحوثيين في المعارك الدائرة في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن، رغم الآثار التي تركتها سنوات عمرها السبعين .
وظهرت "جميلة" في فيديو متداول رصدته "دوت الخليج الإخبارية" على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تمسك سلاحا قديما قرب منزلها وتصوب نيرانه باتجاه مواقع مليشيا الحوثي في منطقة الزاهر.
ونشر الناطق باسم مقاومة آل حميقان، عامر الحميقاني، الفيديو على صفحته في "فيسبوك" مع تعليق مقتضب قال فيه: "حتى الجدة جميلة كان لها نصيب في تحرير الزاهر بالبيضاء".
وفي تدوينة لاحقة، خاطب الحميقاني قبائل البيضاء قائلا: "يجب القيام وحمل السلاح والسيطرة وتأمين مناطقكم وحمايتها، اجعلوها هبة شعبية وثورة عارمة فالتحرير لا يقتصر على المقاومة".
العملية التي أُطلق عليها "النجم الثاقب" والرامية إلى استكمال تحرير محافظة البيضاء، تمكنت خلال أيام من تحرير كامل مديريتي الصومعة والزاهر والتقدم داخل الحدود الإدارية لمركز المحافظة في ظل انهيارات متتالية للمليشيا الانقلابية.
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