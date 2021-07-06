وزير الأوقاف المصري: نستأصل الفكر الإخواني الإرهابي حيث كان

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن وزارته تتبع الفكر الإخواني الإرهابي لاستئصاله حيث كان.

وأشار إلى أن "العمل مستمر مع شركاء كثر داخليا وخارجيا لاجتثاث هذا الفكر، ونشر الفكر الوسطي المستنير".

وأشار وزير الأوقاف، خلال كلمته في الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة" إلى أن ما "أنجزته مصر على أرض الواقع في عهد الرئيس السيسي أشبه بالحلم".

وتابع الوزير: "نحن نتتبع الفكر الإخواني الإرهابي لنستأصله حيث كان، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التي نرسلها لمختلف دول العالم، والتي صارت مطلوبة دوليًّا على نطاق واسع"، وفقا لما ذكرته الوكالة الرسمية المصرية.

كما أكد: "نواجه التطرف لا التدين ، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخواني ونشر الفكر الوسطي المستنير".

ولفت إلى أن "الوزارة نجحت في تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب".

وفي هذا الصدد، شدد على أنه "لا مكان للمتطرفين أو المتشددين على منابر وزارة الأوقاف، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة في بناء شخصية سوية".

كما أبرز "جمعة" دور السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب، قائلا : "عندما تكون المملكة مع مصر تمامًا في موضوع مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، فهي خطوة مهمة".

وأردف: "لمست إصرارًا سعوديا على تنقية المناهج من الفكر المتطرف وخاصة الفكر الإخواني، والوزارة هناك تتبناه لأنهم استشعروا خطر الإخوان".

وأكد الوزير أن "أهم أعمدة الدولة هي رئيسها وعلمها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية".

ومن جهته، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، خلال الندوة إن "الخروج العظيم في 30 يونيو (2013) لم يكن لخلع أهل الشر فقط، وإنما لاستعادة دولة التاريخ والحضارة والسماحة والوسطية والاعتدال، دولة التعايش السلمي لجميع الفئات واحتواء الديانات والحضارات".

