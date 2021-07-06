قائد متمردي "جبهة تجراي" يدعو للتوصل لحل سياسي

دعا قائد قوات المتمردين في إقليم تجراي الإثيوبي تسادكان جبريتنساي، إلى وقف إطلاق نار عبر التفاوض مع الحكومة والتوصل لحل سياسي.

وقال تسادكان جبريتنساي ، لوكالة رويترز للأنباء :"دعونا نتفاوض من أجل وقف إطلاق نار".



وأضاف تسادكان جبريتنساي قائلا: "نحن نلزم أنفسنا بحل سياسي واقعي للمشكلة برمتها. أود أن يفهم المجتمع الدولي هذا الوضع".

وأشار إلى أن هناك نحو ثمانية آلاف أسير في الوقت الراهن تحتجزهم الجبهة الشعبية، لكن المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جتنت أديني قال إن عدد الأسرى الذي ذكره تسادكان مبالغ فيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي، طالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف حقيقي لإطلاق نار في إقليم تجراي بإثيوبيا، بما يمهد الطريق لحوار يحقق حلا سياسيا.

وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في تجراي وحذر من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة، داعيا إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي بالإقليم.

وقال في بيان إن "تدمير البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق".

وكان أعضاء مجلس الأمن قد بحثوا الوضع في إثيوبيا مع التركيز على "إقليم تجراي" أول من أمس الجمعة.

من جانبه، أشار القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة رامش راجاسينجهام إلى الارتفاع في انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب النزاع في تجراي.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف شخص تخطوا عتبة المجاعة وأن 1.8 مليون شخص آخرين على شفا المجاعة.

ويرجّح البعض، بحسب المسؤول الأممي، أن تكون الأرقام أعلى.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، قد دعت السبت إلى "تدابير عاجلة" لضمان "سلامة وأمن المدنيين ويجب أن يظلا أولوية" في منطقة تجراي.

وفي وقت قطعت فيه الكهرباء والاتصالات عن تجراي وصار يتعذر عبور العديد من الطرق المؤدية إليه، شددت اللجنة على أهمية "الشفافية والوضوح بالنسبة إلى الوضع الأمني والإنساني الراهن بالإقليم".

وخلال اجتماع مجلس الأمن، حضّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو قوات جبهة تحرير تجراي على "الموافقة الفورية والكاملة على وقف إطلاق النار"