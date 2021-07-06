الرئيس الفلسطيني يهاتف نظيره الإسرائيلي

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بمناسبة انتهاء مهامه.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لمناسبة انتهاء مهامه".



وأضافت في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية: "أعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، عن أمله بتحقيق السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن".

وتابعت: "بدوره شكر الرئيس الإسرائيلي، الرئيس على هذا الاتصال"، وتجرى غدا الأربعاء بالكنيست الإسرائيلي مراسم تنصيب الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ.