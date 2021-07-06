موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أكبر عملية قرصنة ولاب توب ضد الماء

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تمر مئات الشركات والمتاجر في 17 بلدا حول العالم بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها بعد أن تعرضت لأكبر هجوم "ببرنامج فدية" تم تسجيله.

أعلنت شركة باناسونيك عن إطلاق الحاسوب اللوحي Toughbook G2 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

كشف مقطع فيديو لخبير بالتقنيات والناشط على موقع يوتيوب Weinbach، عن تفاصيل جديدة حول آيفون 13 المرتقب.

مرحلة جديدة في عملاق التجارة "أمازون"، بدأت مع تولى آندي جاسي قيادتها، والذي يواجه تحديات كثيرة خلال تلك المرحلة.. فهل يتجاوزها؟

تتيح ميزة تسجيل الشاشة في هاتف آيفون حفظ مقاطع يوتيوب التي تشغلها وإنشاء دروس تعليمية للأصدقاء.

مع انتشار هجمات القرصنة الإلكترونية وتشفير البيانات وطلب الفدية أو تسريب البيانات تزداد حاجة المستخدم إلى تأمين حساباته على الإنترنت،

