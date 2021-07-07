موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. قرار تايلاند وتفوق دبي العالمي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تقود اليوم حركة تعافي قطاع السياحة العالمي.

تبدأ جزيرة "كو ساموي"، ثاني أكبر جزيرة في تايلاند، بعد "بوكيت"، استقبال السياح مجددا للمرة الأولى الأسبوع المقبل.

تدرس الحكومة المصرية، وضع خطة لجذب سياحة اليخوت للبلاد، وتيسير الإجراءات، تعظيماً لهذا النوع من النشاط السياحي.

طرحت"طيران الإمارات"، وسيلة دفع جديدة قائمة على الحساب لشراء تذاكر الطيران، لتكون أول ناقلة في العالم تطرح هذا الحل الجديد للعملاء.

