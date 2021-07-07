هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل العراقي

أعلن مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، سقوط صاروخ على مطار أربيل شمالي البلاد.
من جانب آخر أكد مسؤولون أمنيون عراقيون لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن الهجوم الصاروخي على مطار أربيل استهدف قاعدة أمريكية، بعد أن سمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل.
وأضاف المصدر أن "الخدمة الجوية في سماء مطار أربيل الدولي توقفت"، مشيراً إلى "إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار".
يأتي ذلك في وقت أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، بوقوع هجوم على مطار أربيل الدولي تم بطائرات مسيرة.
وقالت المؤسسة في بيان مقتضب، إن مطار أربيل تعرض لقصف صاروخي، مشيرة إلى تفعيل صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية بأربيل تزامنا مع القصف.
وبدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن التقارير الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار مادية أو إصابات أو وفيات جراء الهجوم الصاروخي على مطار أربيل.
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