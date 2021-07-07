لوكاشينكو يهدد أوروبا: لا مرور للبضائع عبر بيلاروسيا

هدد ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، بوقف مرور بضائع الاتحاد الأوروبي عبر بلاده إلى روسيا والصين ردا على عقوبات فرضها التكتل.

وأبلغ لوكاشينكو اجتماعا للحكومة "أولا، لا خطوة داخل سوق روسيا البيضاء، وثانيا، لا خطوة عبر روسيا البيضاء أيضا."



وأضاف: "يجب عمل نفس الشيء بالضبط مع الألمان، فلندعهم يوًردون منتجاتهم إلى الصين وروسيا عبر فنلندا، أو عبر أوكرانيا."

ولم يحدد لوكاشينكو موعدا لوقف مرور البضائع وأي الدول، غير ألمانيا، التي قد تتأثر.

خطوة لوكاشينكو هي الثانية، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده، فقبل أيام، أمر بإغلاق حدود بلاده مع أوكرانيا بشكل كامل لأسباب أمنية.

تحركات لوكاشينكو دفعت الإدارة الأمريكية للتعهد بمواصلة محاسبة حكومة بيلاروسيا على أفعالها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين بيلاروسيا والغرب في الآونة الأخيرة بعد أن أرسلت طائرة حربية لإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط لاعتقال ناشط منتقد للحكومة كان بين الركاب، ونددت الدول الغربية بهذه الخطوة وفرضت عقوبات على مينسك.