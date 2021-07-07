حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في المكسيك

سجلت المكسيك، الثلاثاء، أكبر قفزة يومية في إصابات فيروس كورونا منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، في مؤشر على تزايد انتشار الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 7989 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 269 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و549862 والوفيات إلى 233958.



وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الجديدة المسجل الثلاثاء، هو أكبر حصيلة يومية منذ 26 فبراير/ شباط.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير، وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 %على الأقل من الرقم الرسمي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تحتاج لنحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك ليس فقط لتأمين اللقاحات ولكن أيضًا المعدات الوقائية واختبارات الكشف والعلاجات القليلة المتوافرة.

وحصلت آلية الوصول إلى أدوات كوفيد العالمية التي تُعرف اختصارًا باسم "أكت أكسليريتور" والمسؤولة عن تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كوفيد-19 في البلدان الفقيرة على وعود بتلقي 17.7 مليار دولار من قبل المانحين للفترة 2020-2021، لكن ما زالت تنقصها 16.8 مليارا منها تحتاج إليها حتى نهاية عام 2021، ومنها على وجه السرعة، ما يزيد قليلاً على 8 مليارات دولار.