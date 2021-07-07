واشنطن تجدد التزامها بدعم السعودية في الحفاظ على أمنها

جددت الإدارة الأمريكية التزامها بدعم جهود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها ضد المليشيات الموالية لإيران.

جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، عقب لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.



وقال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جدد لنائب وزير الدفاع السعودي التزام واشنطن بدعم جهود الرياض في الحفاظ على أمنها ضد المليشيات الموالية لإيران.

وأضاف أن جيك سوليفان ناقش مع نائب الأمير خالد بن سلمان أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء أيضا، بحسب البيان، بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وملف الأمن الإقليمي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت إن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، وسيتطرق اللقاء إلى عدة موضوعات، بالإضافة أيضا إلى الاحتياجات الدفاعية للسعودية.

وتابعت قائلة: "سيناقشون الشراكة الطويلة بين الولايات المتحدة والسعودية والأمن الإقليمي والتزام واشنطن بمساعدة السعودية على الدفاع عن أراضيها في وقت تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران".

ومؤخرا، أكدت واشنطن، أن السعودية شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.