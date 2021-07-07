واشنطن أخلت قاعدة "باجرام" الأفغانية سرا.. لهذا السبب

أقر البنتاجون، بأن القوات الأمريكية غادرت قاعدة باجرام الجوية قرب كابول من دون أن تبلغ السلطات الأفغانية بالساعة المحددة لدواعٍ أمنية.

وكان مسؤولون أفغان، بمن فيهم القائد الجديد للقاعدة الجوية، أبدوا امتعاضهم لعدم تبلّغهم مسبقاً بالموعد المحدّد لمغادرة القوات الأمريكية باجرام، والذي حصل في وقت مبكر من صباح الجمعة.

لكن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أكد الثلاثاء أن السلطات العسكرية والسياسية الأفغانية تبلغت بموعد الانسحاب قبل يومين من حصوله، وتمكنت أيضاً من زيارة المجمع العسكري الضخم الذي كان طوال العقدين الماضيين النخاع الشوكي للتحالف الدولي.



وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، "لم يتم الكشف عن الساعة المحددة للانسحاب لأسباب أمنية، وبشكل عام، لقد اعتبرنا أنه من الأفضل إبقاء هذه المعلومة ضمن دائرة ضيقة قدر الإمكان".



وفيما جدد المتحدث التأكيد على ضرورة أن يتم الانسحاب الأمريكي بطريقة "آمنة ومنظّمة"، شدّد على الخطر الذي تمثّله حركة طالبان على القوات الأمريكية.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا الحذر الشديد يعكس عدم ثقة الأمريكيين بشركائهم الأفغان، قال كيربي "لا يمكنني أن أعلّق على كيفية تفسير الأفغان لهذا القرار".

وأضاف أن "هذا الأمر لا علاقة له بما إذا كنا نثق بشركائنا الأفغان أم لا، إنه يعني أننا مضطرون لأن نأخذ في الاعتبار أن حركة طالبان يمكن أن تتحدى هذا الانسحاب".

وشدّد كيربي على أنّ نقل السيطرة على قاعدة باجرام من القوات الأمريكية إلى نظيرتها الأفغانية "حصل تماماً كما حصل في القواعد الست السابقة التي سلّمناها".

وكان الجيش الأمريكي، أعلن الثلاثاء أنه أنجز "أكثر من 90%" من انسحابه العسكري من أفغانستان الذي بدأ في مايو/ آيار.

وفي أبريل/ نيسان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على إنجاز هذا الانسحاب بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.