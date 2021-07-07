سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 7يوليو 2021

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 7يوليو 2021، في تعاملات السوق السوداء،و البنك المركزي.

وسجل سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي 450.03 جنيه للشراء، و453.41 جنيه للبيع.



وفي السوق الموازية انخفض الدولار ليسجل 451 جنيها.

وتعقد الدول الأعضاء في نادي باريس اجتماعا منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، لمناقشة ديون السودان البالغ حجمها نحو 19 مليار دولار.

وتوقع وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، إعفاء بلاده ، مؤكدا أن كل المؤشرات تشير إلى ذلك، كما أن المعطيات التي تم بها إعفاء ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي نفس المؤشرات التي سيبني عليها نادي باريس قراره في إعفاء ديون السودان.

ويدين السودان لنادي باريس بحوالي 19 مليار دولار من مجمل هذه الديون، وتشكل كل من فرنسا والنمسا والولايات المتحدة غالبية الدائنين للسودان في النادي.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، هنأ الشعب بإعفاء البلاد من ديون تبلغ 50 مليار دولار، مؤكدا أن البلاد تفتح صفحة جديدة مع العالم.

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء الماضي: "أقف أمامكم اليوم، وبلادنا تفتح صفحة جديدة مع العالم، لأعيد الالتزام بالعمل معكم بشكل جماعي، من أجل بناء وطن خير ديمقراطي".

اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي 534.56 جنيه للشراء و538.57 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية (السوداء) بلغ 537 جنيها.

وزاد سعر الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 625.03 جنيه للشراء و629.99 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) زاد إلى 630 جنيها.

الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 120.06 جنيه للشراء، و120.79 جنيه للبيع. بينما تراجع لدى السوق الموازية مسجلا 118جنيها.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 122.65 جنيه للشراء 123.48 جنيه للبيع وفي السوق السوداء تراجع إلى 122 جنيها.



وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي استقرار سعر الدينار الكويتي عند 1492.56 جنيه للشراء و1504.73 جنيه للبيع.