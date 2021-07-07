منصور بن زايد يستقبل القائم بالأعمال الإيراني

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، سيد محمد حسيني القائم بالأعمال بسفارة إيران. وجرى خلال اللقاء، اليوم الأربعاء، استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، بحسب ما أرودته وكالة الأنباء الإماراتية.

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