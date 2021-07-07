الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يؤدي اليمين القانونية

أدى إسحاق هرتسوغ يمين الولاء رئيسا لإسرائيل في جلسة احتفالية بالكنيست الإسرائيلي.

ويخلف إسحاق هرتسوغ بذلك الرئيس العاشر رؤوبين ريفلين الذي ينهي مهام منصبه بعد 7 أعوام.

وسبق أداء يمين الولاء مراسم احتفالية جرى خلالها استعراض حرس الشرف.

وبعد هذه الجلسة يقيم ريفلين في مقر رؤساء إسرائيل حفل استقبال على شرف خلفه الرئيس هرتسوغ ومن ثم تجرى مراسم التسليم والتسلم.





وقبيل مغادرته لدار الرئاسة ترك الرئيس المنتهية ولايته ريفلين رسالة خاصة لخلفه على مكتبه الرئاسي تمنى فيها له النجاح وطلب منه أن يحتضن جميع أبناء هذا الشعب العظيم.

ولا يملك الرئيس الإسرائيلي الكثير من الصلاحيات إذ تقتصر على قرارات العفو عن سجناء وتقبل أوراق اعتماد سفراء واستقبال مسؤولين دوليين كبار وتكليف شخصيات تفوز بالانتخابات بتشكيل الحكومات.

وبالمقابل فإن الصلاحيات الهامة في إسرائيل هي من مسؤولية رئيس الوزراء.

وينتخب رئيس الوزراء من الشعب في حين ينتخب الرئيس من الكنيست.