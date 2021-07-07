الحكومة الجديدة بالجزائر.. 34 وزيرا ومفاجآت بالجملة

كشفت الجزائر، مساء الأربعاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 34 وزيرا، وسط مفاجآت كبيرة.

وتضمنت الحكومة الجزائرية الجديدة مفاجآت بالجملة، إذ شهدت خروج وزراء كانوا محسوبين على دائرة الرئيس عبد المجيد تبون أبرزهم وزيرا الخارجية صبري بوقادوم والعدل بلقاسم زغماتي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان بثه التلفزيون الحكومي الرسمي عن أسماء الوزراء الـ34 بالحكومة الجديدة، إذ شهدت احتفاظ رئيس الوزراء الجديد أيمن بن عبد الرحمن بحقيبة وزارة المالية ليجمع بين المنصبين في سابقة هي الأولى من نوعها.

ومن أكبر المفاجآت التي جاءت بها ثاني حكومة في عهد تبون، عودة وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة إلى منصبه، وهو المنصب الذي غادره في أبريل/نيسان 2019.

بالإضافة إلى تعيين عبد الرشيد طبي وزيرا جديدا للعدل خلفاً للوزير السابق بلقاسم زغماتي والذي تم تعيينه في منصبه منذ أبريل/نيسان 2019.

وحافظ عدد من الوزراء على مناصبهم، أبرزهم محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية كمال بلجود، وكذلك وزراء المجاهدين (قدماء المحاربين) والشؤون الدينية والرقمنة والسكن.

والأربعاء الماضي، كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن عبد الرحمن بمنصب "الوزير الأول" ومواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".

كما كلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة "في أقرب وقت ممكن".

واستقالت حكومة عبد العزيز جراد بعد 18 شهرا قيادة الجهاز التنفيذي، بالتزامن مع إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو/حزيران الماضي، تصدر فيها حزب "جبهة التحرير" والمستقلون البرلمان الجديد.

وجاء تشكيل الحكومة النهائي على النحو التالي:

- رئيس الوزراء ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن



-وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة

- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود

- وزير العدل حافظ الأختام: عبد الرشيد طبي

- وزير الطاقة و المناجم: محمد عرقاب

-وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بن عتو زيان

- وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة

- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف بلمهدي

- وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

-وزير التعليم العالي و البحث العلمي: عبد الباقي بن زيان

- وزير التكوين والتعليم المهنيين: ياسين مرابي

- وزيرة الثقافة و الفنون وفاء شعلان

-وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق

- وزير الرقمنة و الإحصائيات حسين شرحبيل

- وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

- وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو

- وزير الصناعة أحمد زغدار

- وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني

- وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي

- وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق

- وزير الاتصال عمار بلحيمر

- وزير الأشغال العمومية كمال ناصري

-وزير النقل عيسى بكاي

-وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني

-وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي

-وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد

- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية

-وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار

- وزيرة البيئة سامية موالفي

- وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي

- وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن با أحمد

- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ياسين ضيافات

- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد

-الأمين العام للحكومة يحيي بوخاري