مقتل جندي تركي وإصابة 3 قرب الحدود السورية

قتل جندي تركي على الحدود جنوبي شرق البلاد، الأربعاء، بنيران أطلقت من منطقة شمالي سوريا.
وأصيب الجندي في البطن عندما كان يقود عربة دورية قرب الحدود في محافظة ماردين التركية، وتوفي متأثرا بجروحه في المستشفى.
وبعد إصابته، فقد السائق السيطرة على العربة، وأصيب ثلاثة جنود آخرين كانوا على متن العربة بجروح طفيفة في الحادث.
تقع محافظة ماردين التركية قبالة منطقة حدودية في شمالي سوريا تتواجد فيها وحدات حماية الشعب الكردية.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمل الكردستاني المحظور في تركيا.
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