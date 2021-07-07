روبلي في جوبالاند لدفع العملية الانتخابية بالصومال

بدأ رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، الأربعاء، جولة سياسية جديدة بولاية جوبالاند لدفع العملية الانتخابية في البلاد إلى الأمام.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه فإن "روبلي سيعقد اجتماعات مع قادة جوبالاند السياسيين ومختلف شرائح المجتمع، لمناقشة تنفيذ الانتخابات والمصالحة والأمن والتنمية، والأوضاع في جوبالاند".
وأضاف البيان: "سيضع رئيس الوزراء حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية الحكومية في الولاية الواقعة جنوب البلاد".
وستركز زيارة روبلي أيضا على "استكمال المصالحة والعملية الانتخابية الشاملة التي يقودها رئيس الوزراء"، وفق البيان.
جدير بالذكر أن هذه الجولة هي الأولى لرئيس الوزراء روبلي لجوبالاند منذ تعيينه رئيسا للوزراء في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.
ويقود رئيس الوزراء الصومالي الانتخابات العامة منذ مطلع مايو/أيار الماضي عقب فشل فرماجو في تحقيق توافق سياسي مع المعارضة.
ونجح روبلى بصياغة اتفاق تاريخي نهاية مايو/أيار الماضي، وهو أمر لاقى ترحيبا دوليا ومحليا.
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