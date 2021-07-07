بتهمة الانتماء لـ"الشباب".. حكم بإعدام 8 أشخاص بالصومال

قضت محكمة عسكرية صومالية، اليوم الأربعاء، بإعدام 8 أشخاص بتهمة الانتماء لحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وأصدرت محكمة ولاية بونتلاند العسكرية اليوم، حكما بالإعدام ضد 8 أشخاص، بعد إدانتهم بالانتماء لحركة الشباب.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن هذه العناصر "شكلت شبكة إجرامية تابعة لحركة الشباب وتقوم بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات بمدينة غالكعيو بمحافظة مدغ وسط الصومال".

ومنحت المتهمين، مهلة 30 يومًا للاستئناف وتوظيف محامين للدفاع عنهم ضد عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم.

واستعرضت المحكمة العسكرية في بونتلاند، مقاطع فيديو اعترف فيها المتهمين بالوقوف وراء سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت جنوب مدينة غالكعيو خلال الأشهر الماضية.

وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها محاكم ولاية بونتلاند الصومالية أحكاما بالإعدام ضد متهمين بالانتماء لحركة الشباب، حيث نفذت حكما بإعدام ٢١ عنصرا أدينوا بالانتماء لحركة الشباب وتنفيذ تفجيرات واغتيالات، في وقت سابق.