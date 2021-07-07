بـ"زي الجيش الأمريكي".. معلومات عن قتلة رئيس هايتي

كشف سفير هايتي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة فيما يخص حادث اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وقال السفير بوكيت إدموند للصحفيين، إن من اغتالوا رئيس البلاد جوفينيل مويز، الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.



وصرح السفير بوكيت إدموند: "لقد كان هجوما منظما جيدا ومنفذوه محترفون"، مضيفا "لدينا شريط فيديو ونعتقد أنهم مرتزقة".

وفي وقت سابق أعلنت جريدة هايتي الرسمية، عن إدارة مجلس الوزراء برئاسة كلود جوزيف لشؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المعلومات الأولية عن حادث اغتيال الرئيس تشير إلى مشاركة عناصر أجنبية.



كما أعلن عقب الحادث حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأفادت تقارير إعلامية محلية أن المسلحين كانوا يتحدثون لغة أجنبية، وقد فتحوا النار على مويز فأصابوه بجروح قاتلة، فيما أصيبت زوجته بطلق ناري أيضا في الهجوم، وجرى نقلها لتلقي العلاج قبل أن ترحل بدورها.