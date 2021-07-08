سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8 يوليو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 8 يوليو 2021،بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.64 جنيه مصري، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.



وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 15 بنكا منها، القاهرة، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

تعهد بالإخلاص لقناة السويس

أفرجت القاهرة، الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، لتنتهي بذلك أزمة تجاوزت الـ100 يوم بين الطرفين.

والسفينة المحتجزة منذ نهاية مارس/ آذار، تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي.

واليوم أبرمت السلطات المصرية اتفاقية تعويض رسمية مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ"إيفر جيفن"، بينما تعهدت الأخيرة بالإخلاص للقناة.

وقال مسؤول تنفيذي ممثل لشركة شوي كيسن إن شركته ستظل عميلا لقناة السويس بانتظام.

ووقّع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والشركة اليابانية مالكة السفينة، اتفاق تسوية يشمل تعويض مصر عن إغلاق المجرى الملاحي لمدة 6 أيام.

وقال للصحفيين إن الاتفاق يشمل تسديد مبلغ دفعة واحدة لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، أمس.

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.88 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع