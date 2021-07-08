موجة الطقس الحارة.. 5 نصائح لقيادة آمنة في الصيف

تعتبر القيادة من المهام الشاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

من هنا قدمت مجلة السيارات "أوتوجاتسيته" الألمانية النصائح المفيدة التالية لقيادة السيارة بأمان.

- النظارة الشمسية المناسبة:

تعتبر النظارات ذات اللون البني أو الرمادي أو الأخضر الرمادي هي الأنسب للقيادة، ويتعين أيضا الانتباه إلى ما يسمى بالمستويات المضادة للإبهار؛ فالمستويات من 0 إلى 3 جيدة في القيادة؛ حيث إنها تمتص ما يصل إلى 92% من الضوء. ويتعين أن تكون النظارة ملائمة بحيث تقترب قدر الإمكان من الجبهة وتستقر على الأنف، مع إطار عريض يمنع الإبهار بأشعة الضوء.

- حماية السيارة من أشعة الشمس عند الصف:

تسبب أشعة الشمس الشديدة أضرارا بالغة بفرش السيارة والمقصورة الداخلية والأنظمة الإلكترونية ولوحات التحكم. لذا يفضل صفها في الظل أو على الأقل وضع واق من الشمس خلف الزجاج الأمامي يعكس أشعة الشمس ويحافظ على برودة لوحة القيادة والمقود، ويفضل تغطية النوافذ الخلفية أيضا حتى لا تسخن مقاعد الأطفال في الخلف.

- ضبط مكيف الهواء بشكل صحيح:

قبل الرحلة ينبغي تهوية السيارة جيدا بفتح الأبواب والنوافذ حتى يتم إخراج الهواء الساخن. ويفضل بعدها السير بنوافذ مفتوحة لمسافة قصيرة حتى يخرج كامل الهواء الساخن وبعدها يتم تشغيل المكيف. ويجب أن تكون فتحات مكيف الهواء موجهة فقط إلى أجزاء الجسم المغطاة بالملابس، تفاديا لخطر الإصابة بنزلات البرد وإجهاد العضلات. وبشكل عام، يجب ألا يكون الفرق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية كبيرا جدا، وبحيث لا يزيد عن ست درجات كحد أقصى.

- شرب سوائل كافية:

يتعين على قائد السيارة شرب الكثير من السوائل في الصيف حتى مع تشغيل المكيف، وذلك حتى لا تجف الأغشية المخاطية في الأنف والعينين، كما يؤدي نقص السوائل إلى الإصابة بالصداع وصعوبة التركيز، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث. ويوصي الخبراء بالمياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم، وذلك لتوفير المعادن المهمة للجسم.

- الملابس المناسبة:

تعمل الملابس الخفيفة المصنوعة من ألياف طبيعية كالقطن والكتان على تحمل حرارة الصيف أثناء القيادة، مع العلم أن الملابس فاتحة اللون تعكس أشعة الشمس ولا تشعر بمزيد من الحرارة مقارنة بالألوان الداكنة.