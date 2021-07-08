هل تنهي الساعات الذكية عصر الهاتف الجوال؟.. كوسبيت تجيب

أطلقت شركة كوسبيت الصينية ساعتها الذكية Optimus 2 الجديدة، التي تعتمد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10.7.
وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة ينبض بداخلها معالج Helio P22 ثماني النوى ويعمل بسرعة تصل إلى 2.2 هرتز.
كما تتضمن معالجا ثانيا لتتبع الأنشطة الرياضية وتقنية البلوتوث 5.0 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت.
هاتف وكاميرا
وتدعم الساعة الذكية الجديدة الاتصالات الهاتفية الجوالة 4G، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى هاتف ذكي، ويتم تحديد الموقع عن طريق أنظمة تحديد المواقع GPS وGlonass وBeidou.
بالإضافة إلى ذلك، تشتمل الساعة الذكية على كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل، والتي يمكن تدويرها بزاوية 90 درجة، مع فلاش وعدسة سوني IMX214.
وإلى جانب المستشعرات المعتادة لقياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم وتتبع النوم تشتمل الساعة الذكية Optimus 2 الجديدة على 30 وضعا رياضيا مختلفا.
بطارية قوية
وتزخر الساعة الذكية Optimus 2 الجديدة من كوسبيت بشاشة قياس 1.6 بوصة وبدقة وضوح 400 x 400 بيكسل، وبطارية سعة 1260 مللي أمبير ساعة.
ويمكن تزويد الساعة الذكية بالطاقة الكهربائية أثناء التنقل عن طريق باور بانك بسعة 1000 مللي أمبير ساعة متوافر بشكل اختياري، حتى بدون توافر مقبس أو منفذ USB.
وأوضحت الشركة الصينية أن فترة تشغيل البطارية تبلغ يومين في وضع 4G العادي، ومن 3 إلى 5 أيام في وضع التشغيل 4G-Lite.
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