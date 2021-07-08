كيف تحصل على وظيفة عبر "تيك توك"؟.. كل ما تريد معرفته عن TikTok Resumes

يطور تطبيق تيك توك من نفسه بشكل مستمر، ولم يعد قاصرا على مقاطع الرقص والغناء فقط، بل أصبح منصة توظيف.

لذلك تختبر منصة تيك توك أداة لطلبات الوظائف تسمح لمستخدميها بالتقدم مباشرة باستخدام سير ذاتية للفيديو لشركات مثل Chipotle و Target و Shopify.



وينبع البرنامج التجريبي القصير المدى، المسمى TikTok Resumes، من المحتوى الذي ظهر عبر المنصة، مثل CareerTok#، ومبادرات الشركة المتعمدة للتأثير في طلاب الجامعات والمستخدمين الأصغر سنا.

30 شركة تستقبل طلبات توظيف

وتم تسجيل أكثر من 30 شركة لقبول السير الذاتية للبرنامج التجريبي، الذي يستمر حتى 31 يوليو.

ويتعين على المستخدمين إنشاء سيرة ذاتية بالفيديو ونشرها عبر تيك توك ومن ثم إرسال هذا الفيديو إلى مسؤولي التوظيف من خلال التطبيق، بحسب موقع ait التقني.

ويوصي مقطع فيديو تعليمي للبرنامج التجريبي المتقدمين بعدم تضمين معلومات الاتصال الشخصية مثل عنوان بريدهم الإلكتروني في الفيديو الذي تتم مشاركته بشكل عام.

وتتضمن بعض الوظائف المدرجة حاليا إنشاء محتوى للمنصة، مما يعني أن المزيد من العلامات التجارية تتبنى المنصة مع مطوري المحتوى.

وقالت المنصة: متحمسون لإطلاق TikTok Resumes كبرنامج تجريبي مصمم لمواصلة توسيع وتعزيز مكانتنا كقناة جديدة للتوظيف واكتشاف الوظائف.

أضافت نتعاون مع شركات مختارة وندعو الباحثين عن عمل للتقدم بطلب للحصول على وظائف مع أصحاب العمل.

على سبيل المثال، تقوم Alo Yoga بتعيين مدير وسائط اجتماعية من خلال TikTok Resumes الذي يطور إستراتيجية تيك توك للعلامة التجارية والشراكة مع المؤثرين.

وظيفة عبر تيك توك

يبحث الآخرون عن مضيفين ومنتجي فيديو للعمل عبر منصات متعددة. وتستخدم شركات مثل Target و Chipotle و Sweetgreen و Great Clips المنصة للعثور على موظفين للعمل في المتاجر والمستودعات، مع وجود بعض الوظائف بدوام كامل.

وتتطلع Shopify إلى تعيين مسؤول كبير مهندس بيانات من خلال البرنامج التجريبي.

وفي حين أن الإصدار التجريبي مؤقت. فإنه يعرض كيف تفكر المنصة في تدريب وتثبيت نظام بيئي لصناع المحتوى المحترفين لتعزيز تأثيرها.

ويمثل البرنامج التجريبي طريقة سهلة للتوفيق بين الشركات مع صناع المحتوى المؤثرين الذين يبحثون عن وظيفة بدوام كامل.

وتعتبر تيك توك منصة ترفيهية مدعومة من قبل مجتمع يغذي الثقافة. ويعيد المبدعون عبر المنصة تعريف الترفيه من الأفلام إلى الرياضة إلى الموضة والموسيقى ونمط الحياة ومكان العمل.

ومع ظهور المحتوى الإبداعي المتعلق بالوظيفة. تعتقد المنصة أن هناك فرصة لتحقيق المزيد من القيمة لتجربة الأشخاص من خلالها عبر تعزيز فائدة المنصة كقناة للتوظيف.