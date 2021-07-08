أقوى جواز السفر في العالم.. ليس أمريكيا ولا أوروبيا

تتنافس دول العالم على تقديم أقوى جواز سفر لمواطنيها، يسمح لها بتجاوز أكبر عدد من الحدود دون الحاجة إلى تأشيرة.

وكشف مؤشر "هينيلي باسبور" بالاستناد إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، قوة جوازات السفر لعام 2021، بناء على عدد الدول التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة.



وللعام الثالث على التوالي، يتصدر جواز السفر الياباني وثائق السفر عالميا، بما يعكس القوة الكبيرة التي يمنحها لحامله.

تسمح وثيقة السفر اليابانية دخول 193 وجهة دون استصدار تأشيرة.

وحافظت أقوى 10 جوازات سفر على ترتيبها بالقائمة دون تغيير مع دخول النصف الثاني من العام، وذلك في ضوء استمرار قيود السفر بسبب فيروس كورونا، على الرغم من تحقيق عدد من الدول تقدما ملحوظا في توزيع اللقاحات.

وجاء جواز سفر سنغافورة في مركز الوصافة وبفارق ضئيل عن نظيره الياباني، إذ يسمح بدخول 192 دولة دون تأشيرة.

وبفارق دولة واحدة، تتقاسم كل من وألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثالث في ظل قدرة حامل وثيقة السفر لكل دولة على المرور لـ191 بلدا دون استصدار تأشيرة.

وجاءت كل من إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسبورج في الترتيب الرابع بفضل قدرة حامل جواز سفر كل دولة من الدول الأربعة على الدخول لعدد 190 دولة دون تأشيرة.

ويتناصف جواز السفر في الدنمارك والسويد المرتبة الخامسة عبر السماح بالولوج إلى 189 دولة دون استخراج تأشيرة.

في حين يحل في المرتبة السادسة بدخول 188 دولة دون الحاجة لتأشيرة، وثيقة السفر في كل من فرنسا والسويد والبرتغال وهولندا وأيرلندا.

ويحل في المرتبة السابعة، جواز السفر بدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا ونيوزيلندا بدخول 187 دولة دون تأشيرة؟

ويأتي في المركز الثامن جوازات السفر الصادرة عن النرويج واليونان والتشيك ومالطا، والتي تسمح بتجاوز حدود 186 دولة دون تأشيرة.

في حين سمح جواز السفر الكندي والأسترالي بدخول 185 دولة دون تأشيرة، لتحتل الدولتان المركز التاسع.

وتتذيل المجر الترتيب بحلولها في المرتبة العاشرة، في ظل قدرة حامل الجواز المجري على الدخول لـ184 دولة دون الحاجة لاستصدار تأشيرة.

وعربيا، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول والخامس عشر عالميا، حيث يسمح جواز السفر بدخول 175 دولة دون تأشيرة.