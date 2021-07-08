تحطم طائرة لبنانية خفيفة على متنها 3 أشخاص

سقطت طائرة لبنانية صغيرة، الخميس، إثر اصطدامها بجبل في غوسطا في منطقة كسروان (جبل لبنان الشمالي).
وكان على متن الطائرة التابعة لشركة "أوبن سكاي أفياشن" السياحية، 3 أشخاص هم قائد الطائرة، وشاب لبناني وشقيقته ما أدى لمقتلهم على الفور.
وأفاد رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون لـ"دوت الخليج الاخبارية": أن "عطلاً طرأ على الطائرة، واصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل ترتطم بالأحراش".
وأشار إلى أن الطائرة كانت تتجه صعوداً من البحر نحو الأعلى قبل أن يطرأ العطل بمحركها".
وكشف شلفون أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل في هذه الأثناء على سحب الجثث من الطائرة المنكوبة.
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