الانسحاب من أفغانستان.. بريطانيا تلحق بالركب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن معظم القوات البريطانية في أفغانستان غادرت البلاد بالفعل.

ويتعلق الأمر بـ750 جنديا بريطانيا كانوا مكلفين بمهمة تدريب الجيش الأفغاني، خلال الفترة الماضية.

وقال جونسون، أمام البرلمان، إنه بعد الانسحاب الأمريكي ومغادرة حلف شمال الأطلسي، "عادت جميع القوات البريطانية التي كانت ضمن مهمة الحلف".

وأضاف "لأسباب أمنية واضحة، لن أفصح عن توقيت مغادرتنا"، لكن "معظم عناصرنا غادروا".

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه سحب قرابة 90% من قواته من أفغانستان في أحدث تقرير عن جدول انسحابه من البلاد بعد حرب دامت عقدين.

وفي فبراير/شباط 2020 حين وقعت الولايات المتحدة الاتفاق التاريخي مع طالبان الذي نص على انسحابها بالكامل من أفغانستان، قدر البنتاجون عدد الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون في البلاد بحوالي 14 ألفا.

وفي 1 مايو/أيار 2021، الموعد النهائي الأساسي للانسحاب، الذي أرجئ إلى 11 سبتمبر/أيلول القادم بقرار من الرئيس جو بايدن، كان لا يزال هناك في أفغانستان 9500 جندي أجنبي بينهم 2500 أمريكي.

وبالإضافة إلى الانسحاب الألماني، أعلن حلف شمال الأطلسي سحب جميع قواته في أفغانستان، هذا الصيف.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت ألمانيا انسحاب جميع قواتها من أفغانستان.