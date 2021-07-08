اتفاق جديد.. إسرائيل تزود الأردن بـ50 مليون متر مكعب من المياه

توصل الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تزود الأخيرة بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي أن الاتفاق جاء خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين اليوم.



وأشارت إلى استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس يرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه، وفق البيان.

وتابع البيان "سيتم خلال الأيام المقبلة أيضا متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطيني بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1994".

وبحث الوزيران خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي على "ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب".

وتابع الصفدي أن حل الدوليتن "هو السبيل الوحيد الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية"، حسب البيان ذاته.

وشدد الصفدي على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".

كما دعا الصفدي إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وأكد الصفدي ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء أيضاً عدداً من القضايا العالقة في قطاعي النقل والطاقة، وفق الخارجية الأردنية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان عقب الاجتماع مع الصفدي: "المملكة الأردنية هي جار وشريك مهم لدولة إسرائيل. وستواصل وزارة الخارجية إجراء المباحثات من أجل الحفاظ على العلاقات وتعزيزها، وسنوسع التعاون الاقتصادي لصالح البلدين".

وأضاف: "أشكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني على دفع هذه القضايا قدما".