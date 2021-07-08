مغامرات "غريبة" لأشهر مصممي السيارات.. ساعة وطائرة وقطار

في مغامرات شيقة بعيدا عن عالم السيارات، استعرض مصمموا السيارات مواهبهم المتعددة.. إليك أغرب المغامرات

إذ نجد أن العديد من مصممي السيارات لا تقتصر إنجازاتهم على ما يقدمونه من تصميمات لمركبات فخمة وسريعة في هذه الصناعة.

وكشف موقع "أوتو كار" عن مجموعة تصميمات لأشياء خارج صناعة السيارات، صممت على يد مصممين من عالم السيارات.

وضمت القائمة، مصمم السيارات الشهير، Giorgetto Giugiaro الذي حصد لقب مصمم القرن بعالم السيارات عام 1999، له تصميمات مميزة من سيارات سيتروين وفيات، وخارج صناعة السيارات كان للمصمم الإيطالي تصميمات ساعات متميزة، طرحت ضمن ماركة ساعات "سايكو".





وللمصمم Giorgetto Giugiaro تجارب أخرى مميزة في التصميم بعيدا عن عالم السيارات، إذ سبق له تصميم كاميرات فوتوغرافية لماركة "نيكون".





والمصمم Marcello Gandini سبق له أن صمم طائرات مروحية، إلى جانب تميزه بتصميم السيارات وما قدمه من موديلات متميزة خلال عمله مع مركات لانسيا وفيات و سيتروين، وسبق لمارسيلو أن صمم طائرة مروحية من طراز Heli-Sport CH7 Angel.





والمصمم Tom Karen، كانت له تجربة في تصميم الدراجات الهوائي، إلى جانب ما قدمه من تصميمات متميزة بعالم السيارات مع ماركة رينو، وسبق أن طرحت دراجة من تصميمه من طراز Raleigh Chopper.





والمصمم Nuccio Bertone جاء أيضا ضمن القائمة، والذي سبق له تصميم مجموعة متميزة من السيارات، وبخلاف ذلك نجح في مجال تصميم الدراجات النارية أيضا وطرح من تصميمه دراجة نارية من طراز Lambretta GP/DL.





في ختام القائمة، جاء المصمم Lowie Vermeersch، الذي نجح في نشر تصميماته خارج صناعة السيارات، وكان من المصممين المتميزين بمجال تصميم القطارات فائقة السرعة، رغم ما حققه من نجاحات في التعاون مع ماركة فيراري، وسبق أن صمم قطار من طراز Eurostar E320.



