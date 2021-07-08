مقتل 30 حوثيا في هجوم فاشل استهدف البيضاء اليمنية

لقي 30 عنصرا حوثيا مصرعهم خلال هجوم فاشل شنته المليشيا اليوم الخميس في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية.

وقال الجيش اليمني إنه تصدى لهجوم شنته المليشيات الحوثية صباح اليوم الخميس، لمحاولة استعادة المواقع التي تحررت خلال الأيام الماضية.



ونشر متحدث باسم مقاومة "آل حميقان" في البيضاء عامر الحميقاني، صورا لقتلى المليشيات على حسابه في "تويتر"، مؤكدا أن هناك أكثر من 30 جثة لعناصر الحوثيين في مواقع المواجهات بمديرية الزاهر.

ودفعت المليشيات بتعزيزات كبيرة إلى جبهة البيضاء في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، كما شنت هجمات بطيران مسير ودبابات ومدفعية في عملية واسعة انتهت بالانكسار وخسائر كبيرة.

وقال الحميقاني إن قوات المقاومة الشعبية استأنفت الهجوم بعد نسف كل المحاولات الحوثية المهاجمة، وطردت المليشيات من مواقع كانت بدأت صباحا التمترس فيها.

وأشار المركز الإعلامي للجيش اليمني إلى أن طيران التحالف العربي قصف مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها مؤخراً بمديرية الزاهر.

وتسعى مليشيات الحوثي إلى استعادة حضورها العسكري في مديرية الزاهر التي تمثل مفتاح معركة تحرير مدينة البيضاء عاصمة المحافظة التي يفصلها أقل من 10 كم عن مواقع المقاومة الشعبية في الزاهر.

وتمثل محافظة البيضاء أهمية جغرافية كبيرة في مسار المواجهات مع مليشيات الحوثي حيث ترتبط بحدود مع 8 محافظات يمنية شرقا وشمالا وفي الجنوب مما يجعلها مسرحا لمعارك ملتهبة في الأيام القادمة.