إجراء أمني.. "جوبلاند" الصومالية تطرد مستشار فرماجو

"كارت" أحمر ترفعه جوبلاند الصومالية في إجراء أمني يستهدف أحد مستشاري الرئيس المنتهية ولايته بمنعه من دخول الولاية.

وفي تصريحات إعلامية، قال مسؤولون بالولاية إن الأخيرة منعت، اليوم الخميس، هبوط طائرة تقل مستشار الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو في العاصمة المؤقتة بالولاية مدينة كسمايو الساحلية.

وأوضحوا أنه جرى "منع هبوط طائرة تقل مستشار فرماجو بشأن الانتخابات عبدي علي راغي على مدرج مطار كسمايو، وأجبرت الطائرة على العودة إلى مطار مقديشو" .

من جانبها، قالت السلطات الأمنية بولاية جوبلاند في بيان: "يعد منع عبدي علي راغي من دخول الولاية إجراء أمنيًا بحتا، وهو متورط بزعزعة الأمن والاستقرار في الولاية" .

وأعلن عبدي راغي ترشحه للانتخابات التشريعية، وكان مستشارا سابقا لرئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي قبل انشقاقه من الولاية في أبريل/ نيسان 2019 .

وفي يوليو/ تموز الماضي، عين فرماجو راغي مستشارا له في شؤون الانتخابات، ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، حاول الرئيس المنتهية ولايته تعيين تعيينه ضمن فريق الدعم الفني بشأن الانتخابات بمكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، لكن الأخير استبعده من المشهد ورفض ضمه لفريق عمله الخاص .



ويرى مراقبون أن تزامن محاولة دخول مستشار فرماجو إلى جوبلاند مع وجود روبلي لدفع العملية الانتخابية وإجراء مصالحة سياسية في الولاية، خطوة متعمدة من الرئيس المنتهية ولايته لعرقلة الجولة السياسية لرئيس الوزراء.

