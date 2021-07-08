موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. بشرى سارة لمصر ورحلات إماراتية جديدة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تستأنف طيران الإمارات خدمة موريشيوس برحلتين أسبوعيا اعتبارا من 15 يوليو الحالي وذلك مع إعادة فتح موريشيوس حدودها للسياحة الدولية.

رحبت مصر بقرار روسيا، الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

انطلقت الخميس من مطار أبوظبي الدولي رحلة الاتحاد للطيران الافتتاحية رقم EY175 إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

أعلنت جمهورية التشيك، اليوم الخميس، بدء تطبيق قواعد دخول أكثر صرامة على السياح القادمين من ألمانيا اعتبارا من غد الجمعة.

وقرار اليوم أثار مخاوف قطاع السياحة في البلاد من تراجع جديد في أعداد السائحين.

