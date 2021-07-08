تونس تدعو إلى حل تفاوضي لأزمة سد النهضة

دعا السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، إلى التوصل لحل تفاوضي حول أزمة سد النهضة مبني على روح التعاون.

وأكد الأدب في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية في قضية سد النهضة، حتى لا يتعقد الموقف.



وشدد على أن نهر النيل مورد مائي مشترك في غاية الأهمية لمصر والسودان وإثيوبيا، وجدد ثقته في أطراف قضية سد النهضة وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وأنهم قادرون على تجاوز الخلافات والتقدم نحو الحل التفاوضي العادل.

ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن ينتقص من حصتيهما في المياه وأنها منفتحة على أية مفاوضات.