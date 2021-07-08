روسيا تدعو الاتحاد الأفريقي لمضاعفة جهوده حول سد النهضة

دعت روسيا، اليوم الخميس، الاتحاد الأفريقي إلى مضاعفة جهوده لحل أزمة قضية سد النهضة.

وقال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، إن بلاده تعترف بأهمية مشروع سد النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأكد تفهم مخاوف مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويجب معالجتها، مشددا على أنه لا بديل لتسوية النزاع حول سد النهضة إلا من خلال السبل السياسية.

ولفت مندوب روسيا إلى أنه يجب تفادي خطاب التهديد والتلويح باستخدام القوة لحل أزمة سد النهضة والعمل بدلًا من ذلك على التوصل إلى اتفاق.

وشدد على التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيساعد في نزع فتيل التوتر بين أطراف الأزمة، وأبدى استعداد روسيا تقديم المساعدة بشأن قضية سد النهضة، مقترحا أن تعقد رئاسة الاتحاد الأفريقي مشاورات جانبية مع أطراف أزمة سد النهضة.

ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتيهما في المياه وأنها منفتحة على أية مفاوضات.