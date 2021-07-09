زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا غربي الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع الساعة 2249 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش في منطقة تبعد 402 كيلومترً شرق سان فرانسيسكو وجنوب بحيرة تاهو وعلى عمق 8.9 كيلو متر.
وأضافت الهيئة أنه وقع بعد الزلزال العشرات من الهزات الارتدادية، 5 منها على الأقل قوتها 4 درجات أو أكثر.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.
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