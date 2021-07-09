أسعار الذهب اليوم.. الأوقية قرب 1804 دولارات وسط معنويات هشة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
وتعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.
وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.
أسعار الذهب اليوم
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، ليصعد 0.9% في الأسبوع.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.
وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.
ونزلت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.
التعافي الاقتصادي "لم يتحقق"
وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات في يونيو حزيران الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة"، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.
ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما دفع الذهب للتراجع سبعة % في يونيو حزيران.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2809.18 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار. وتراجعت الفضة 0.1 % إلى 25.88 دولار وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.
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