أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تفلت من "مذبحة"

تباينت أسعار العملات الرقمية "المشفرة"، اليوم الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، حيث تراجعت أسعار معظم العملات بينما زادت بيتكوين ودوجكوين.

وزاد سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC إلى 32,854.41 دولار بارتفاع نسبته 1.08%.



وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 8:57 بتوقيت جرينتش.

وسجلت القيمة السوقية لبيتكوين 616.06 مليار دولار وسط تداولات بقيمة 26.49 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وقبل أيام حصلت بيتكوين على بعض الدعم من "حيتان" السوق بعد صفقة شراء 60 ألفا وحدة، ما أدى إلى ارتفاعها باكثر من 5%.

حيتان بيتكوين

وتعرف حيتان بيتكوين بالمستثمرين الذين يملكون من 10 آلاف وحتى 100 ألف وحدة بيتكوين، ويمثلون نحو 2% من إجمالي عدد المتعاملين في سوق العملات المشفرة إلا أنهم يستحوذون على الحصة الأكبر.

وتمتلك حيتان بيتكوين نحو 9.12 مليون عملة بيتكوين مجتمعة. وتشير البيانات إلى أن الحيتان جمعوا أكثر من 100000 وحدة بيتكوين خلال الأسابيع الستة الماضية وحدها.

وكانت بيتكوين قد فقدت نحو 50% من قيمتها منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، عندما وصلت إلى مستويات قياسية في ظل الأسئلة التي أثارها إيلون ماسك رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا حول الاستهلاك الهائلة للطاقة أثناء عملية تعدين العملات الرقمية، إلى جانب تحرك السلطات الصينية لمنع تداول هذه العملة.

وتأثرت أيضا بحملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الذي حاصر العملات المشفرة في البلاد وقيد قنوات تداولها بين السكان.

كما حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

أسعار العملات المشفرة

وتراجعت عملة إيثريوم ETH (Ethereum) خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.02% وسجلت 2,093.26 دولار.

وارتفعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 5.45% إلى مستوى 0.223942 دولار.

وتراجعت عملة XPR بنسبة 1.43% لتصل إلى مستوى 0.611691 دولار.

كما انخفضت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 0.63% إلى 129.76 دولار.

وتراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.2% لتسجل نحو 15.33 دولار.

وتراجعت العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.64% لتسجل 17.89 دولار.

وانخفضت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 2.48% لتسجل 307.98 دولار.