مرحاض يحول الفضلات لطاقة مقابل عملات رقمية.. كيف تربح جيجول المشفرة؟

لا يتوقف علماء جنوب شرق آسيا عن الإبهار عندما يتعلق الأمر بابتكارات تسهل حياة البشر أو تجعل أتفه أجزائها ذات قيمة حقيقية.

ففي كوريا الجنوبية، ابتكر تشو جاي ون أستاذ الهندسة الحضرية والبيئية في معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا مرحاضا صديقا للبيئة متصلا بمختبر يحوّل الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوي.



لكن ابتكارا كهذا لا يمكن له المرور في كوريا الجنوبية دون بصمة "عصرية"، حيث تم ربطه مع نظام لكسب العملات الرقمية.

وداخل حرم الجامعة بكوريا الجنوبية، قد يتيح لك استخدام المرحاض سداد ثمن القهوة أو شراء موز، حيث تستخدم الفضلات البشرية للمساهمة في توفير الكهرباء لأحد المباني.





إنتاج الطاقة

ويستخدم المرحاض الذي يحمل اسم (بي في) مضخة لإرسال الفضلات إلى خزان تحت الأرض مما يقلل من استهلاك المياه.

وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرا لمد المبنى بالطاقة وتشغيل موقد غاز وغلاية مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب.

وقال مبتكر المرحاض إن الشخص العادي يُخرج نحو 500 جرام من الفضلات يوميا وهي كمية يمكن تحويلها إلى 50 لترا من غاز الميثان يمكنها توليد 0.5 كيلووات من الكهرباء أو استخدامها في قيادة سيارة لمسافة 1.2 كيلومتر تقريبا.

عملات رقمية

ولم يكتف تشو بذلك وإنما ابتكر أيضا عملة رقمية أطلق عليها اسم (جيجول) التي تعني العسل في اللغة الكورية.

ويحصل كل من يستخدم المرحاض الصديق للبيئة على 10 عملات يوميا.

ويستخدم الطلبة هذه العملة للشراء داخل الحرم الجامعي، سواء كانت مشترياتهم قهوة أو شعيرية سريعة التحضير أو فاكهة أو كتب.