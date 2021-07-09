من يملك الذهب في العالم؟.. بريق الفقر ينتصر بأفريقيا

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي سيطرة الدول الأفريقية على إنتاج الذهب عالميا حتى نهاية عام 2020، كما ظلت الصين على القمة.

وقدر مجلس الذهب العالمي حجم إنتاج المعدن النفيس أفريقيا بنسبة 26.8% من إنتاج الذهب عالميا خلال 2020، حيث أنتجت دول القارة 931 طنا من إجمالي نحو 3.48 ألف طن الإنتاج العالمي.



وتصدر السودان الدول العربية من حيث الإنتاج خلال 2020 بـ83.8 طن، احتل بها المرتبة الـ15 عالميا، ثم موريتانيا بـ15.6 طن في المركز 35 عالميا، ومصر بإنتاج 14.1 طن من الذهب في الترتيب الـ36 عالميا.

ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق الحدود وتوقف عديد من الأنشطة، تراجع الإنتاج العالمي من الذهب خلال العام الماضي بنسبة 3.3% "119 طنا"، حيث كان الإنتاج نحو 3.6 ألف طن في 2019.

ويعد الإنتاج العالمي من الذهب في 2020 هو الأدنى خلال خمسة أعوام، حيث بلغ 3.51 ألف طن في 2016، و3.58 في 2017، و3.65 في 2018.

أفريقيا وإنتاج الذهب

تصدرت غانا الدول الأفريقية من حيث إنتاج الذهب بـ138.7 طن، ثم جنوب أفريقيا 99.2 طن، ومالي بـ93.8 طن، وبوركينا فاسو بـ93.4 طن، ثم السودان.

خلفها الكونغو الديمقراطية بـ60.9 طن، وغينيا 56.9 طن، وتنزانيا 45.9 طن ، وزيمبابوي 40.9 طن، وساحل العاج "كوت ديفوار" 36.4 طن، والسنغال 15.8 طن، وموريتانيا ومصر بأقل من السنغال قليلا.

وجاءت إثيوبيا خلف مصر بعشرة أطنان، ثم ناميبيا 8.8 طن، فيما بقية الدول الأفريقية 117 طنا.

إنتاج الذهب عالميا

جاء نحو ثلث الإنتاج العالمي من الذهب "29.5%" في 2020 من ثلاث دول، هي الصين بحصة 10.6% حوالي 368.3 طن، وروسيا بحصة 9.5% بحوالي 331.1 طن، وأستراليا بحصة بلغت 9.4% حوالي 327.8 طن.

تلتها الولايات المتحدة بإنتاج 190.2 طن يضعها في المركز الرابع عالميا، ثم خامسا كندا 170.6 طن، والسادس غانا 138.7 طن، سابعا البرازيل 107 أطنان.

في المركز الثامن والتاسع عالميا تأتي المكسيك وأوزبكستان بإنتاج 101.6 طن لكل منهما، ثم عاشرا إندونيسيا 100 طن خلال 2020.