أفضل 5 تطبيقات لتعديل الصور على أندرويد.. كيف تصبح مصورا محترفا؟

في الماضي كنا نحتاج إلى دورات تدريبية لتعديل الصور على هواتف أندرويد، لكن مع إصدار برامج متخصصة أصبح الأمر سهلا.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم 5 تطبيقات لتعديل الصور على نظام أندرويد بجودة تقترب من تطبيقات الحواسيب الاحترافية.



هذه التطبيقات يعتمد الكثير من المصورين الاحترافيين على تطبيقات تعديل الصور على أندرويد لإنتاج صورهم بشكل سريع.

تطبيق Snapseed:

يعتبر Snapseed أحد أفضل تطبيقات تعديل الصور على الهواتف المحمولة بشكل عام، وذلك لأنه يتوافر على هواتف أندرويد وآيفون أيضا.

ويقدم التطبيق تجربة تعديل صور سهلة مع واجهة استخدام سهلة، ولكن مع ذلك فإنه يقدم كل الأدوات التي قد تحتاجها لتعديل الصور.





وتستطيع عبر Snapseed تطبيق مجموعة من التأثيرات المقدمة مسبقا من التطبيق مثل Vintage وغيرها.

التطبيق مجاني ويمكنك تثبيته عبر متجر جوجل بلاي، بحسب موقع aitn التقني.

تطبيق lightroom:

يعرفه كل المصورين المحترفين من نسخة الحاسب الشخصي له، وهو أحد تطبيقات شركة أدوبي المشهورة.

وتقدم نسخة الهاتف المحمولة جميع الإمكانيات والأدوات التي تستطيع الوصول إليها عبر نسخة الحاسب الشخصي.





ولذلك يعتمد عليه الكثيرون على هواتفهم للتعديل السريع، كما تستطيع نقل الصور من التطبيق مباشرة إلى حاسوبك عبر خاصية المزامنة.

ويعمل التطبيق ضمن حزمة تطبيقات أدوبي الإبداعية، وهذا يعني أنك تستطيع البدء في تعديل الصورة على الهاتف وإكمالها على الحاسوب.

تطبيق Photoshop Express:

يعرف تطبيق فوتوشوب بكونه أشهر تطبيق تعديل صور احترافية، ولذلك يستخدمه الملايين من المحترفين والمبتدئين على حد سواء.





وتأتي نسخة الهاتف بمميزات مقاربة لنسخة الحاسوب ولكن أبسط قليلا، وهو يقدم مميزات مشابهة لتطبيق lightroom أيضا ولكن بشكل مجاني.

لذلك يعتبر تطبيقا مناسبا للهواة والذين لا يحتاجون إلى جميع مميزات حزمة تطبيقات أدوبي الإبداعية.

تطبيق Prisma:

يعتمد تطبيق Prisma على استخدام التأثيرات التي تغير من شكل الصورة تماما، ولهذا يفضله الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.





ويمكن تغيير شكل الصورة تمامًا عبر تطبيق Prisma وجعلها تبدو كلوحة زيتية أو صورة بالأبيض والأسود وغيرها من الأمور المناسبة.

وتستطيع استخدام التطبيق مقابل اشتراك شهري يقدر بـ8 دولارات للشهر الواحد أو 30 دولارا للعام بأكمله.

تطبيق VSCO:

يمكنك استخدام النسخة المجانية من VSCO ولكن بمميزات أقل قليلا من النسخة المدفوعة والتي تكلفك 20 دولارا في العام بأكمله.

ويعتمد التطبيق على استخدام التأثيرات الاحترافية التي كانت الشركة تقدمها في الماضي لتطبيق lightroom على الحواسيب.





يمتلك التطبيق مجموعة كيبرة من التأثيرات الاحترافية التي يمكنك استخدامها وتطبيقها على جميع الصور.

كما يحتوى أيضًا على تأثيرات قديمة لجعل الصور بالأبيض والأسود أو كأنها التقطت بكاميرا فيلم قديمة.