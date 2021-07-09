الرئيس الإسرائيلي يعزي مصر في رحيل جيهان السادات

عزى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الجمعة، مصر في رحيل أرملة الرئيس المصري الأسبق جيهان السادات.

وكتب هرتسوغ في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات".



وأضاف: "وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل".

وتابع هرتسوغ: "وشاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل".

ومضى قالا "أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بتعاز للرئيس والشعب المصري".

ومن جهته، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في تغريدة على "تويتر": "أود أن أتقدم بأحر التعازي لشعب مصر في وفاة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل، صاحب الرؤية وبطل السلام، أنور السادات".

وأضاف جانتس "السادات هو الذي مهد الطريق للسلام بين إسرائيل ومصر، ونحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة".

واليوم الجمعة، توفيت جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل الأسبق محمد أنور السادات (صاحب القرار الجريء والشجاع بالسلام مع إسرائيل عقب الانتصار في حرب أكتوبر 1973)، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.