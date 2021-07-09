هزائم حوثية فادحة في مأرب والبيضاء خلال الساعات الماضية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تكبيده لمليشيا الحوثي خسائر فادحة في جبهات مأرب والبيضاء خلال الساعات الماضية.

وقال العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري، إن ‏الجيش اليمني تحول من الدفاع إلى الهجوم في معركة مأرب‎.



وأضاف أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت محاولة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استعادة بعض المواقع التي خسرتها مؤخراً شرق مديرية البيضاء، وكبّدتها خسائر كبيرة.

‏وشن طيران التحالف العربي غارات ضد مواقع للمليشيا في منطقة الدقيق غرب محافظة البيضاء بالتزامن مع تواصل الاشتباكات مع المليشيا في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء.

وأفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوما شنته المليشيا الحوثية فجر اليوم الجمعة على جبهة "ذي ناعم" غرب مدينة البيضاء، في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية.

في الأثناء، أعلنت المقاومة الشعبية في البيضاء وصول تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر إلى جبهات الزاهر آل حميقان خلال الساعات الماضية، تزامنا مع تحشيدات حوثية مستمرة لتدارك انهيارات جبهاتها في المحافظة.

وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تصدت، أمس الخميس، لأعنف هجوم شنته المليشيا في مديرية الزاهر عقب اندحار مجاميعها المتموضعة في المديرية منذ خمسة أعوام.

ووثقت المقاومة الشعبية سقوط أكثر من 30 عنصرا من مليشيا الحوثي في الهجوم، الذي بدأ مع فجر الخميس وانتهى ظهرا بهزيمة موجعة تلقتها المليشيا الحوثية.