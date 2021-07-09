أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، مساء اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الجمعة، في محلات الصاغة بسوق دمشق، إلى نحو 186.057 ألف ليرة للشراء، و188.955 ليرة للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، إلى نحو 162.872 ألف ليرة للشراء، و165.409 ألف ليرة للبيع.

والأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وظل متوسط سعر الدولار الرسمي، أمام الليرة السورية في البنوك، مستقرا عند 2512 ليرة، دون تغيير عن سعره منذ شهور.

وصعد سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، إلى نحو 3210 ليرات للشراء، و3260 ليرة للبيع، مقابل نحو 3200 ليرة للشراء، و3250 ليرة للبيع، أمس الخميس.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 139.688 ألف ليرة للشراء، و141.863 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 118.242 ألف ليرة للشراء، و120.084 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.796 مليون ليرة للشراء، و5.886 مليون ليرة للبيع.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1.304 مليون ليرة للشراء، و1.324 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، ليصعد 0.9% في الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، إن انخفاض عوائد السندات، والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

وانخفضت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات في يونيو/حزيران الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة"، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، مما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو/حزيران.