أوروبا ترصد 16 مليار يورو لتمويل صندوقين لإدارة الحدود وتدفقات الهجرة

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، على إنشاء صندوقين ماليين، لتحسين إدارة تدفقات المهاجرين والحدود، وتسهيل اندماج مواطني الدول الخارجية.

وتبلغ الاعتمادات المالية المرصودة لهذين الصندوقين مبلغا لا يقل عن 16 مليار يورو يتم توزيعها بنسب معينة بين الصندوقين.

ويتعلق الأمر بصندوقين هما صندوق "اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027" وصندوق "الإدارة المتكاملة للحدود"، بتمويل يبلغ للأول 9.8 مليار يورو، والثاني 6.2 مليار يورو.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يهدف الصندوقين، لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي، على تحسين إدارة الحدود، وتدفقات المهاجرين، وتسهيل عمليات الاندماج وإعادة التوطين.

وسيعمل صندوق اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027، والذي تبلغ قيمته 9.88 مليار يورو، على تعزيز سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، وتطوير الهجرة القانونية بما يتماشى مع احتياجات الدول الأعضاء، ودعم اندماج مواطني الدول الثالثة، والمساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية.

أما صندوق الإدارة المتكاملة للحدود، الذي تبلغ قيمته 6.24 مليار يورو فسيساعد في تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية فيما سيقدم تدابير وقائية للأشخاص المستضعفين الذين يصلون إلى أوروبا، لاسيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم.