لبنان يؤكد طلبه تجديد مهمة يونيفيل لعام

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، على طلب حكومته بتجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا جاء فيه، أن الرئيس دياب التقى فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينغ، مشددا على طلب الحكومة تجديد مهمة يونيفيل لمدة سنة اعتبارًا من أول سبتمبر/أيلول المقبل.



بحسب البيان " وجرى البحث في التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1707 عن الفترة الممتدة من 20 فبراير/ شباط إلى 19 يونيو/ حزيران 2021، والمتوقع صدوره في 12 يوليو/ تموز 2021".

ويونيفيل أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس/ آذار 1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.